Jeugdauteurs bezoeken leerlingen 09 maart 2018

02u50 0

Maart is de Jeugdboekenmaand en dat vieren ze in Putte met auteurslezingen in de zes Putse basisscholen. Alle leerlingen van de eerste en de tweede graad krijgen een jeugdauteur op bezoek in de klas. Zo kreeg de Vrije Basischool van Grasheide auteur Jan De Kinder op bezoek.





De derde graad bezocht Gemeenschapscentrum Klein Boom voor een grote lezing, dit jaar was dat met Do Van Ranst.











(AVH)