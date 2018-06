Inbreker drankautomaat riskeert jaar cel 09 juni 2018

Jozef P. uit Putte riskeert een celstraf van een jaar effectief voor de inbraak in een drankautomaat. Dat gebeurde in de Peulisstraat tijdens de nacht van 3 op 4 mei 2017. Op basis van camerabeelden kon de politie een verdachte identificeren. Het ging om P. maar die ontkende alle betrokkenheid in de zaak. "Het was maar een blikje", vertelde de Puttenaar. "Toen ik aankwam, was de automaat al beschadigd en open geforceerd. Ik heb enkel het blikje gestolen." Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens geloofde die uitleg niet. Volgens haar ging de man ervandoor met 660 euro. Zij vorderde ook nog een geldboete van 1.200 euro. Gisteren liet de man verstek gaan. De eigenaar van de drankautomaat vroeg een schadevergoeding van 3.800 euro. De automaat raakte volgens hem ernstig beschadigd. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)