In het spoor van 007 door bergpas sjezen VIJFDE RUNBALL RALLY STUURT LUXEWAGENS LANGS LOCATIE GOLDFINGER-FILM ROBBY DIERICKX

01 juni 2018

02u40 0 Putte Er staan zondag weer mooie machines te blinken aan de start van de vijfde editie van de Runball Rally in Hasselt. Veertig teams rijden naar het Kroatische Split en kunnen dat via de snelweg of idyllische bergpassen, onder meer het decor van de film 'Goldfinger', doen. Organisator Kevin Lathouwers (30) uit Putte stippelde de parcours uit.

De Runball Rally is dit jaar al aan zijn vijfde editie toe. Daar er vorig jaar nog honderd teams aan de start verschenen, zullen er dat nu zondag nog 'slechts' veertig zijn. "Een doelbewuste keuze", zegt organisator Kevin Lathouwers. "Om onze vijfde verjaardag te vieren, kozen we er namelijk voor om een exclusieve editie te organiseren. Zo kunnen deelnemers, van wie 85 procent zich voor de eerste keer inschreef, kiezen tussen twee parcours van Hasselt naar het Kroatische Split. Enerzijds kunnen ze voor de snelweg opteren, anderzijds is er een trip langs heel wat prachtige bergpassen. Onder meer de Furkapas in Zwitserland, die in 1964 het decor was van een achtervolging in de James Bond-film Goldfinger, maakt deel uit van het parcours."





Geen race

In tegenstelling tot wat velen denken, is de Runball Rally geen race. Wie deelneemt, doet dat vooral voor het plezier en om zijn of haar luxewagen aan de wereld te tonen. De deelnameprijs bedroeg dit jaar 2.390 euro. Aan de start verschijnen Belgen, Fransen, Luxemburgers, Zweden, Nederlanders en zelfs Amerikanen. Onderweg staan allerlei exclusieve feestjes gepland. Zo wordt halt gehouden in Metz, het meer van Genève in Montreux, Cannes, Venetië en Zagreb om uiteindelijk op zaterdag 9 juni in Split aan te komen. "Het belooft een fantastische trip te worden, want de bolides zullen langs prachtige locaties rijden", aldus nog Kevin Lathouwers. "Zo doorkruisen we de Alpen, rijden we door idyllische dorpjes en doen we ook tal van kustlijnen aan."





Zowel het snelwegparcours als de trip langs de kleinere dorpjes werden volledig door de 30-jarige organisator uit Putte uitgestippeld. "Het merendeel van de locaties ben ik ook zelf gaan verkennen", klinkt het. "Alleen de Funkapas in Zwitserland was nog niet toegankelijk. Die zou normaal gezien rond deze periode moeten openen, zodat we het decor van de Goldfinger-film ook kunnen doorkruisen."





De vijfde editie mag dan wel gelimiteerd zijn qua aantal teams, volgend jaar wil Kevin het opnieuw wat grootser aanpakken. "We wisten dat enkele trouwe deelnemers een jaartje wilden skippen, maar bij onze zesde edities zullen ze er wel opnieuw bij zijn. De kans is dan ook reëel dat we het volgend jaar met een grotere groep zullen doen. Maar nu eerst genieten van onze vijfde editie", besluit de organisator, die zelf in een Range Rover Velar aan de start verschijnt.