Herwig De Lannoy wint Putse Pen 2019 Antoon Verbeeck

26 maart 2019

14u16 0

Herwig De Lannoy is de winnaar van de vijfde editie van De Putse Pen. Voor deze auteursprijs komt iedereen in aanmerking die minstens één boek heeft gepubliceerd, 18 jaar oud is en in Putte woont.

Herwig De Lannoy is geboren en getogen in Mechelen, maar woont al geruime tijd in Putte. Als licentiaat geschiedenis richt hij zich in zijn publicaties op de geschiedenis van de stad Mechelen. Zijn meest in het oog springende boek verscheen in 2017: ‘Een stad in omwenteling. Mechelen in de lange negentiende eeuw’. Op dit moment werkt hij aan een vervolg: ‘Mechelen in de twintigste eeuw’. Hij leverde ook bijdragen aan naslagwerken en publiceerde heel wat tijdschriftartikelen.

Het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek, voorgezeten door José Verschueren, moest dit jaar een keuze maken uit drie kandidaten: De Lannoy, Arlette Desmaré en Ines Geudens. De Lannoy kreeg de meeste stemmen achter zijn naam.