Herdenkingsplaat voor Putse dichteres Alice Nahon 17 maart 2018

In de tuin van het oud gemeentehuis kwam een herdenkingsplaat van de Putse dichteres Alice Nahon. Nahon (1896-1933) is in Vlaanderen het meest bekend van de versregels van haar Avondliedeke III en werd in 2016 nog verkozen tot Dé Puttenaar. De herdenkingsplaat was enkele jaren zoek na de afbraak van het oud Kasteeltje van Namen langs Mechelbaan.





"Dankzij een attente Puttenaar, die de herdenkingsplaat vond op een rommelmarkt, kwam de plaat begin vorig jaar opnieuw in onze handen. Na een opfrisbeurt krijgt ze nu een plaatsje in de tuin van het oude gemeentehuis", aldus schepen van Cultuur in Putte Inge De Bie (Open Vld). (AVH)