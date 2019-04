Heemkringen organiseren workshops, tentoonstellingen en rondleidingen tijdens Erfgoeddag Antoon Verbeeck

16 april 2019

Vzw Speelbergen-heem-dr. Jozef Weyns en Heemkring Het Molenijzer vzw organiseren tijdens Erfgoeddag, op zondag 28 april, enkele activiteiten op hun sites. Op Ter Speelbergen in de Peredreef draait alles rond het thema ‘De geur van ’t Bruegelland’. Naar aanleiding van de 450ste overlijdensdag van Pieter Bruegel zal er een lezing en workshop plaatsvinden waarvoor reservatie vereist is. Verder kan je een tentoonstelling bezoeken, kennismaken met enkele oude ambachten, versgebakken brood proeven en leren hoe bepaalde dingen vroeger gemaakt werden. Bij de heemkring op de Heuvel kan je een rondleiding krijgen en demonstraties volgen waarbij wordt getoond hoe museumvoorwerpen hersteld, gerestaureerd en behandeld worden. Ook kan je er volgen hoe tentoonstellingsruimtes in het heemkundig museum worden ingericht en opgesteld. De twee sites zijn tussen 10 en 18 uur te bezichtigen.