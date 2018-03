Heemkring brengt nieuw jaarboek uit 02 maart 2018

De tweejaarlijkse uitgave 2016-2017 van de koninklijke heemkring Het Molenijzer werd tijdens het ledenfeest voorgesteld.





Het jaarboek bevat opnieuw verschillende bijdragen over de geschiedenis van de gemeente Putte. Het jaarboek werd uitgegeven met steun van de erfgoedcel Kempens Karakater, het is te koop aan 18 euro bij de Putse dagbladhandels en bij boekhandel Het Voorwoord in Heist-op-den-Berg.





(AVH)