Hanne is strafste Junior Journalist Antoon Verbeeck

17 maart 2019

09u39 0

Hanne Van den Bosch van de Alice Nahonschool is de winnaar van de Junior Journalisten Wedstrijd van Davidsfonds Putte-Beerzel-Grasheide-Peulis. Binnen het thema “Meesterschap” gingen de leerlingen van alle vijfde en zesde leerjaren van de Putse basisscholen aan de slag. Na een eerste selectie door de klasleerkrachten boog een jury van het Davidsfonds zich er verder over om de uiteindelijke winnaar te bepalen. Met haar verhaal over kunstschilder Arnaud wist Hanne de jury te bekoren. Ze ontving een boekenpakket en mag weldra haar werk gaan verdedigen op Vlaams niveau.