Gysbrechts komt opnieuw met Lijst Burgemeester 04 mei 2018

Zetelend Puttes burgervader Peter Gysbrechts trekt opnieuw met een Lijst Burgemeester naar de gemeenteraadsverkiezingen. De opdracht: een goed resultaat en vooral een nieuwe bestuursdeelname.





De Lijst Burgemeester zal opnieuw bestaan uit Open Vld'ers aangevuld met onafhankelijken. Gysbrechts zal de lijst trekken, Inge De Bie, Nick Vercammen en Suzanne Van Heugten volgen respectievelijk op plaatsen 2, 3 en 4. Werner Timmermans duwt de lijst. "De Puttenaren hoeven maar rond te kijken in hun gemeente en ze weten waarvoor ze stemmen", zegt de burgemeester. "Nog nooit heeft Putte zo goed gescoord op vlakken zoals financiën, infrastructuur, properheid, dienstverlening en veiligheid."





Al geeft hij ook aan dat het werk nog niet af is. De baseline: voor een positief en bruisend Putte. Opvallend: rivaal CD&V - dat dit keer in kartel met Groen naar de verkiezingen trekt - presenteerde zich eerder ook al als "positief alternatief". De relatie tussen de twee politieke formaties is moeilijk na de uiterst woelige bestuursperiode met een onbestuurbaarheid en bestuurswissel halverwege. Toch sluit Gysbrechts geen samenwerking uit. "Alle coalities kunnen, maar laat ons eerst de uitslag afwachten. Al de rest is verloren energie."





Hij hoopt tegen de zomer met een volledige lijst te kunnen komen. "De campagne begint pas op 1 september. Daarvoor is de burger niet bezig met verkiezingen en hij heeft gelijk ook." (WVK)