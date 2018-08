Guido vormt parking om tot openlucht platenhandel 11 augustus 2018

02u25 0 Putte Beerzelnaar Guido Van Woensel, al 32 jaar organisator van de populaire platenbeurs in Heist-op-den-Berg, organiseert volgende week woensdag voor het eerst een platen- en cd-beurs in openlucht.

Locatie van dienst is de parking naast café De Koeistjeit langs de N15 in Beerzel. "Mijn jongste zoon Sam baat al vier jaar, samen met zijn kameraad Axel Wouters, De Koeistjeit uit. De parking naast hun zaak werd onlangs heraangelegd en eind april vond er een geslaagd rockfestival plaats. Ik zat al een tijdje met het idee van een beurs in openlucht in mijn hoofd, in Nederland komt dat vaker voor dan bij ons. De parking is de ideale locatie om een eerste editie op te organiseren", legt Guido uit. De openlucht platen- en cd-beurs zal zo'n 37 standhouders tellen. "En die komen niet alleen uit ons land. Door jarenlang de Heistse platenbeurs te organiseren, heb ik de nodige contacten in het wereldje. Er komen platenboeren uit Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Net als in Heist kan je zowel koopjes als verzamelstukken op de kop tikken. Is deze eerste editie een succes, dan maak ik er een jaarlijks gebeuren van." De platen- en cd-beurs is gratis te bezoeken van 10 tot 17 uur. Café De Koeistjeit voorziet drank en eten. (AVH)