Grote klopjacht naar inbrekers in Putse woonwijk: “Het leek wel een versterkte burcht” Tim Van der Zeypen

03 maart 2019

14u35 0 Putte De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft zaterdagavond een grote klopjacht gehouden naar twee verdachten. Het duo drong een woning in de Reetlei binnen, werd opgemerkt door het bewakingssysteem en sloeg op de vlucht. Of er ook een buit gemaakt werd, is nog niet duidelijk.

Zaterdagavond omstreeks 19.30 uur werd de politie verwittigd van de inbraak. “Langs de achterkant werd er een raam verwijderd en werd er naar binnen gedrongen door twee mannen”, luidt het bij korpschef William De Ley. De bewoners van de woning waren op het het moment van de inbraak niet thuis. Het was de bewakingsfirma die contact opnam met de politie. “Wij zijn meteen ter plaatse gegaan”, klinkt het nog. “Op nog geen acht minuten tijd waren we ter plaatse.”

Camerabeelden

De bewakingsfirma kon op basis van camerabeelden een persoonsbeschrijving doorgeven aan de politie. Hierop werd meteen een intensieve zoekactie georganiseerd. “Hierbij werden onze collega’s bijgestaan door een hondenteam en een helikopter van de Federale Politie”, zegt De Ley nog. Ook de politie van Heist-op-den-Berg, BRT (Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo, red.) en naar verluidt ook de politie uit Haacht kwam ter plaatse om mee te zoeken naar de twee gevluchte inbrekers.

“Versterkte burcht”

Het was echt wel schrikken”, vertelt een buurtbewoner. “Plotseling kwamen er allemaal combi’s aangereden en lieten ze die achter” Volgens sommige buurtbewoners moesten ze tijdens de zoekactie in hun woningen blijven. “We wisten helemaal niet wat er gaande was. Ineens zagen we de politie door onze straten lopen en hing er een helikopter boven onze daken te circuleren”, vullen andere buurtbewoners aan. “Toen we buiten kwamen om te komen kijken, werden we meteen terug naar binnen gestuurd. Het leek wel op een versterkte burcht.”

Spoorloos

Ondanks de snelle interventie van de lokale politie en de intensieve zoekactie die volgde, konden de daders alsnog ontsnappen. “Momenteel zijn de daders nog steeds spoorloos. Ze worden intensief opgespoord”, klinkt het nog bij korpschef De Ley. Na een twee uur durende klopjacht besloot de politie om de zoekactie af te bouwen. De straat zelf bleef afgesloten. De politie van Bodukap voerde een sporenonderzoek uit. Ze ging op zoek naar achtergelaten vinger -en voetafdrukken.

Buit?

Volgens de lokale politiezone waren er voorlopig geen meldingen van andere inbraken in de buurt. Of er bij de inbraak ook een buit gemaakt werd, is niet duidelijk. Wel bleek de woning volledig doorzocht te zijn en wanorde aangericht. De bewoners zullen nu verder moeten nagaan of er effectief een buit gemaakt werd. De bewoners wilden vandaag liever geen commentaar geven op de inbraak. In de buurt hopen ze in ieder geval dat de daders snel gevat worden. “Het zou ons iets gerusters maken”, besluit buurtbewoners.