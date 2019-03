Grote klopjacht naar inbrekers in centrum Putte Tim Van der Zeypen

02 maart 2019

22u35 0 Putte In het centrum van Putte heeft de politie vanavond een grote klopjacht gehouden naar enkele inbrekers. Die viseerden omstreeks 19.30 uur een woning in de Reetlei. De daders konden voorlopig ontkomen.

Het waren de bewoners van de woning zelf die vanavond alarm sloegen. Zij waren op het moment van de inbraak niet thuis. Via het inbraakalarm verwittigden de bewoners de lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.). Die kwam massaal ter plaatse. Buurtbewoners merkten enkele verdachten individuen op de vlucht slaan via de achtertuin, de politie ging meteen in de achtervolging.

Speurhonden

“De straat werd volledig afgesloten en verschillende agenten begonnen door de wijk te lopen in de hoop dat ze hen kon vinden”, vertellen enkele buurtbewoners. De agenten van de lokale politiezone, kregen hulp van hun collega’s uit de buurt. Zo kregen ze onder meer ondersteuning van de politie Heist-op-den-Berg en BTR (Begijnendijk, Tremelo en Rotselaar, red.). Ook de Federale Politie kwam assisteren. Zij stuurden een politiehelikopter en een team van speurhonden ter plaatse.

Daders spoorloos

Na een uitgebreide klopjacht van zo’n twee uur, werd de zoekactie stopgezet. Van de daders is momenteel nog geen spoor. De politie is nog steeds ter plaatse in de Reetlei. Zij voeren er nog een sporenonderzoek uit in de geviseerde woning. Ze gaan op zoek naar voetsporen en vingerafdrukken. Naar verluidt probeerden de dieven binnen te geraken in de woning langs de achterkant. Daarbij sneuvelde een raam. Een buit zou er niet gemaakt zijn. Bij de inbraakpoging raakte niemand gewond.