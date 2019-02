Groep Verelst viert 40ste verjaardag op Batibouw (en klanten vieren mee) Antoon Verbeeck

25 februari 2019

13u04 0 Putte Bouwbedrijf Groep Verelst uit Putte bestaat 40 jaar en komt daarom met verschillende acties op de proppen tijdens de bekende bouwbeurs Batibouw. Kopers van een nieuwbouwwoning krijgen een e-bike van Cowboy, maar het is vooral de app STAPP 20 die hoge ogen zal werpen tijdens de beurs.

“De app begeleidt onze klanten in 20 stappen tijdens hun bouwproces. Bij elke stap leggen we uit wat er gebeurt en welke actie er daarop moet volgen. Transparante informatie en begeleiding aanreiken vinden we logisch. Vele klanten bouwen immers voor de eerste keer en we kunnen niet van iedereen verwachten dat ze precies weten welke gevolgen een bepaalde keuze heeft. De app kan je makkelijk op je pc, tablet of smartphone installeren en raadplegen. Uiteraard ontvangt elke klant een eigen login en passwoord”, zegt CEO van Verelst Kurt Geens.

Daarnaast is er nog een actie voor wie voor nieuwbouw kiest: een gratis upgrade naar de Bijna EnergieNeutrale (BEN) norm. Iedereen is welkom bij Verelst Woningbouw en Renovatie op Batibouw, stand 08323, tot en met zondag 3 maart.