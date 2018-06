Get Ready en Herman Verbruggen op Putse Feesten 04 juni 2018

De Putse Feesten trekken op zaterdag 9 en zondag 10 juni de zomer op gang. Telkens vanaf 11 uur 's ochtends kan je door de centrumstraten kuieren, snuffelen tussen de leuke spulletjes bij de handelaars en genieten van heel wat randanimatie. Tijdens de Putse Feesten gooien de lokale handelaars op zaterdag vanaf 16.30 uur met prijzen. Gastheer van dienst is Herman Verbruggen. Naast de kermis kunnen de kinderen zich op zaterdagnamiddag uitleven tijdens de Papa Chico Junior show en op zondag is er om 14 uur de Crazy Disco Show. Op zaterdag is er Radio Vinyl, als opwarmer voor Get Ready, die hun opwachting maken om 19.30 uur. De zaterdagavond wordt afgesloten met een optreden van Brussels by Night, de partyband van Raf Van Brussel. Op zondag maken enkele lokale coverbands vanaf 15 uur hun opwachting. (AVH)