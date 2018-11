Gemeentelijke app licht burgers in over wegenwerken, crisissituaties en acties middenstand. Antoon Verbeeck

19 november 2018

14u08 0 Putte De gemeente Putte heeft voortaan een gemeentelijke applicatie voor de smartphone. Burgers worden via de app geïnformeerd over evenementen, gemeentelijke werken, handelaars, verenigingen en de afvalophaling. Op hun beurt kunnen zij dankzij het communicatiemiddel de gemeente inlichten over een put in het wegdek of straatlichten die niet meer werken.

“Via de app ontvangen burgers de nieuwsbrieven van de gemeente en krijg je een push-bericht over zaken waar ze interesse in hebben, bijvoorbeeld verkeersinformatie of de dag dat ze het vuilnis moeten buiten zetten. Je kan met de app ook een afspraak bij de gemeente maken of documenten opvragen”, legt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) uit. “Daarnaast is er ook een meldingsfunctie, bijvoorbeeld voor een gebrek aan de weg. Aan zo’n melding kan je zelfs een foto hangen, wat het voor ons als gemeente een stuk makkelijker maakt. Bij een crisissituatie in de gemeente krijgen gebruikers van de app onmiddellijk een bericht.”

Putte is met deze app één van de koplopers in de provincie Antwerpen, zo zegt Steven De Paepe van Mobicage, het bedrijf dat de app ontwikkelde. “Momenteel zijn er een 70-tal gemeenten en steden in Vlaanderen die met dergelijke app werken. In de provincie Antwerpen is Putte bij de vier eerste gemeenten die op de kar springen”, zegt De Paepe. “Naast de burger informeren willen we met deze app ook de lokale handelaars een boost geven. Ze kunnen via de app hun klanten op de hoogte houden van acties en eventueel een webshop openen. Het is ook mogelijk om als horecazaak een appfunctie voor reservaties te creëren. Ook voor de verenigingen is het interessant. Zij kunnen gebruikers inlichten over hun evenementen. Verenigingen en handelaars dienen zich eerst via de site www.onzestadapp.be te registeren om gebruik te kunnen maken van de app. Belangrijk is dat je als gebruiker beslist over het onderwerp van de meldingen. Het is niet de bedoeling dat je constant berichten krijgt van handelaars en verenigingen waar je geen interesse in hebt.”

"Als gemeente maken wij gebruik van verschillende kanalen om in communicatie te treden met onze burger. In 2015 maakten we als gemeente onze intrede op Facebook en een tweetal jaren geleden werd onze nieuwe website gelanceerd, die nadien werd uitgebreid met tal van koppelingen naar digitale dienstverlening toe. Met deze app gaan we nu nog een stap verder", aldus Gysbrechts. De gemeente Putte betaalt een maandelijks bedrag van 300 euro om de app in te zetten voor haar werking. De app zelfs kan je gratis downloaden via de App Store of Play Store.