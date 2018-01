Gemeente wil volgende maand nieuwe secretaris aanstellen 26 januari 2018

02u40 0

Het gemeentebestuur wil tijdens de gemeenteraad van februari een nieuwe gemeentesecretaris aanstellen. In november 2017 ging secretaris Louis Verbist op pensioen, maar omdat er geen geschikte opvolger werd gevonden, besloot Verbist door te gaan als waarnemend secretaris. Vorige maand werd zijn contract verlengd tot februari. "Wij rekenen erop dat er op de gemeenteraad van 22 februari iemand kan aangesteld worden. Dit wil uiteraard nog niet zeggen dat hij of zij dan onmiddellijk kan starten", legt burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld) uit. "De procedure naar een nieuwe gemeentesecretaris is bijna afgesloten. Tijdens een nieuwe selectieronde waren er 31 kandidaten, waarvan er 18 werden weerhouden. Van de negen kandidaten die aanwezig waren op het schriftelijk examen waren er vijf die deze proef met succes hebben afgerond." Na de mondelinge proef bleven er twee kandidaten over. Zij kregen nog een laatste test voorgeschoteld. "Wij wachten de resultaten nu af en zullen het dossier op de gemeenteraad brengen, waar er al dan niet een kandidaat wordt weerhouden. We gaan ervan uit dat het ditmaal zal lukken", klinkt het. (AVH)