Gemeente viert vrijwilliger Patricia Antoon Verbeeck

27 februari 2019

Het gemeentebestuur heeft tijdens de Week van de Vrijwilliger Patricia De Smet een pluim gegeven voor haar werk bij de Putse bib. Patricia is sinds mei 2012 vrijwilliger van de bib en zorgt voor het plastificeren van alle nieuwe boeken. “Als we even de rekensom maken, dan is Patricia deze maand toe aan haar 20.000ste boek, toch een hele prestatie. Ik wil haar hiervoor dan ook van harte bedanken”, zegt schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester). “Alle vrijwilligers van de bib en in de andere diensten van de gemeente worden weldra getrakteerd op een heus vrijwilligersfeest. Een dikke pluim en heel veel waardering voor al deze helpende handen.”