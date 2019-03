Gemeente verkoopt opnieuw kippen Antoon Verbeeck

16 maart 2019

Het gemeentebestuur organiseert dit jaar opnieuw een kippenactie. Elk Puts gezin krijgt van het gemeentebestuur de kans om maximum drie kippen te kopen tegen de prijs van 7,50 euro per kip. Het bestelformulier om de kippen te bestellen kan je vinden in de nieuwe editie van het infoblad. Dit formulier kan je ingevuld binnenbrengen bij de dienst onthaal in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Daarnaast kan je het ingevuld bestelformulier bezorgen aan de milieudienst per gewone post of faxen naar 015 76 78 99. Je kan ook doorgeven via e-mail naar milieudienst@putte.be of je twee of drie kippen wenst te bestellen. De bestelling en betaling dient te gebeuren voor 1 mei. Het afhaalmoment is voorzien op zaterdag 11 mei aan hal 4 van het GC Klein Boom.