Gemeente sluit zich aan bij Statiegeldalliantie 22 maart 2018

Het gemeentebestuur van Putte sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en toont daarmee dat het voor de invoer van statiegeld op flesjes en blikjes is. "Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval en dus ook voor minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom vinden wij statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes een goed idee", zegt schepen van Milieu Jeroen De Cuyper (N-VA). "We ondervinden dat, ondanks onze blijvende inspanningen, er andere zaken nodig zijn om zwerfvuil een halt toe te roepen." Inmiddels zijn 88 Vlaamse gemeenten aangesloten, en de totale teller van Vlaamse en Nederlandse verenigingen, stichtingen, bedrijven en lokale overheden die zich verenigingen in de Statiegeldalliantie is opgelopen tot 400. (AVH)