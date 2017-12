Gemeente laat opcentiemen dalen voor derde keer op rij 02u34 0

De gemeente Putte laat de belastingen voor het derde jaar op rij dalen. Op de gemeenteraad werd het aangepast meerjarenplan met daarin de verlaging van de opcentiemen goedgekeurd.





"Het meerjarenplan voorziet voor het derde opeenvolgend jaar een verlaging van de belastingen in de vorm van de gemeentelijke opcentiemen, die momenteel op 1.350 staan. Vlaanderen neemt samen met bevoegdheden een deel van de provinciale belastingen op de onroerende voorheffing over. Omdat dit op gemeentelijk vlak zou leiden tot een sterke belastingverhoging, verplichtte de Vlaamse overheid gemeenten hun opcentiemen te verlagen. In Putte betekent dit dat de opcentiemen voor 2018 op iets meer dan 850 komen. We zullen ze echter verlagen tot 840", aldus schepen van Financiën Bert Rousseau (N-VA). In het meerjarenplan staan ook een heel aantal nieuwe investeringsprojecten, zoals de vervanging van materieel en voertuigen van de technische diensten, aanpassingen aan het gemeentelijk magazijn en investeringen in de gemeentelijke gebouwen en eigendommen. "In het meerjarenplan staat voor bijna 11 miljoen euro aan investeringen voor 2017 en 2018 samen. Ondanks deze investeringen blijft de gemeentelijke schuld dalen", klinkt het. (AVH)