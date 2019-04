Gemeente breidt aanbod stamboomonderzoekers uit Antoon Verbeeck

10u32 0 Putte Het gemeentebestuur van Putte breidt het aanbod voor stamboomonderzoekers uit. Onderzoekers kunnen voortaan ook fotokopieën van allerlei akten inkijken die voordien nog niet beschikbaar waren.

“Door een recente wetswijziging is de periode vanaf wanneer men bepaalde akten mag inkijken gewijzigd. Voor geboorten blijft er een buffer van 100 jaar gelden, maar voor huwelijksakten is het vanaf heden toegestaan om deze reeds na 75 jaar openbaar te maken, voor overlijdens zelfs na 50 jaar. Hiermee kunnen we genealogen een groot hulpmiddel zijn bij de opmaak van hun stamboom”, weet burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).

Alfons Vekemans, voorzitter van de Putse heemkring, is reeds enkele weken samen met de archivaris van de kring, Flor Van Vlasselaer, al deze akten aan het kopiëren en aan het inscannen. “Als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen zullen stamboomonderzoekers daardoor in de Putse bib en bij de heemkring terecht kunnen voor het raadplegen van geboorteakten tot 1920, huwelijksakten tot 1945 en overlijdensakten tot 1970. Door deze acties worden bovendien de gemeentediensten ontlast van allerlei vragen rond stamboomonderzoek. We bieden hiermee een grote service aan genealogen aan”, vult schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester) aan.

Wie bezig is met zijn stamboom en op zoek is naar bepaalde akten kan deze raadplegen in de bib tijdens de openingsuren en bij het Centrum voor Familiekunde regio Mechelen, dat gevestigd is in de Putse heemkring, op de tweede en vierde vrijdag van de maand van 20 uur tot 23 uur en op de derde zaterdag van 14 uur tot 17 uur.

Meer info vind je op www.putte.be, www.bloggen.be/heemkringputte