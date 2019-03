Gemeente bedankt vrijwilligers met etentje Antoon Verbeeck

19 maart 2019

Het gemeentebestuur van Putte kan binnen verschillende diensten rekenen op heel wat helpende handen. Vele mensen komen helpen in onder andere het lokaal dienstencentrum, bij sport- en seniorenactiviteiten en tijdens het Repair Café. Al deze vrijwilligers werden uitgenodigd voor een bedankingsmoment.

“We kunnen als bestuur moeilijk in woorden uitdrukken hoe dankbaar we al deze vrijwillige medewerkers zijn. We waarderen hun inzet enorm en daarom wilden we hen een mooie avond bezorgen. Een 70-tal aanwezigen konden genieten van een lekker etentje en van elkaars gezelschap”, aldus waarnemend burgemeester Jeroen De Cuyper (N-VA).

“Naast de groep vrijwilligers die de gemeentelijke werking ondersteunen zijn er in onze gemeente nog heel wat verenigingen die ook door vrijwilligers worden gedragen. We denken hierbij aan verscheidene cultuur-, sport- en jeugdverenigingen. Ook zij zorgen voor een bruisende gemeente en verdienen eveneens de appreciatie van het gemeentebestuur”, vult schepen Inge De Bie (Lijst Burgemeester) aan.