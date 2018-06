Geen Roefeldag bij hondenfokker na oproep van An Lemmens 23 JAAR OUDE TRADITIE BIJ WOEFKESRANCH STOPGEZET ANTOON VERBEECK

13 juni 2018

02u50 0 Putte Na een oproep van presentatrice en dierenrechtenactiviste An Lemmens is hondenfokker Woefkesranch dit jaar geschrapt uit het programma van de jaarlijkse Roefeldag. "Eén post van een BV op sociale media en een traditie van 23 jaar wordt stopgezet", reageren ze bij Woefkesranch ontgoocheld.

'Gemeente Putte organiseert een Roefeldag. Als activiteit krijgen kids de kans om.. jawel.. op bezoek te gaan bij een broodfokker! Want ja, daar leer je de echte wereld van de hondjes kennen. Wakker worden aub.' An Lemmens bracht op maandag met dit bericht via haar Instagram-account een golf van verontwaardiging op gang. De Putse jeugddienst kreeg in een halve dag tijd zo'n 200 e-mails in de bus, waarop de gemeente besloot om na 23 jaar een bezoekje aan Woefkesranch uit het aanbod van de Roefeldag te schrappen. "Al sinds 1995 is Woefkesranch deelnemer van Roefel. In al die jaren hebben wij geen specifieke klachten, vragen of opmerkingen van ouders ontvangen", zegt jeugdschepen Inge De Bie (Open Vld). "Na de oproep van An Lemmens ontving onze jeugddienst talloze e-mails. Met het college hebben we de zaak besproken en uiteindelijk beslist om alle commotie hieromtrent te stoppen door de activiteit te annuleren. Wij zullen aan de stuurgroep vragen een alternatief te zoeken voor de dertig ingeschreven kinderen."





'Een verstandige beslissing om het goede voorbeeld te geven', viel er gisteren op de Instagram van Lemmens te lezen. "Eén post van een BV op sociale media en een traditie van 23 jaar wordt stopgezet. En dan te weten dat An Lemmens hier nooit een voet heeft binnen gezet", reageert Erik Verschueren van de Woefkesranch.





30 deelnemers

"Met onze deelname aan Roefel willen we geen kinderen aanzetten om een hond bij ons te kopen. Wij doen dit om kinderen gelukkig te maken. Jaarlijks zijn wij bij de populairste activiteiten van de Putse Roefeldag. Als we het deelnemersaantal zouden optrekken van dertig naar honderd zou de activiteit ook volgeboekt zijn. Toch hebben we begrip voor de beslissing van het bestuur. Het wilde ambras vermijden."





Bij het kabinet van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) bevestigt men dat er in het verleden pv's zijn opgesteld tegen Woefkesranch, maar wil men omwille van de privacy geen details lossen. "Dat waren pv's voor de stomste dingen", vertelt Erik. "Zo werd er een pv opgesteld omdat de batterij van onze rookmelder leeg was. De laatste pv's draaiden om het feit dat wij als professionele fokker aan kruisen deden, onwettig in België, ook al mag de particulier het wel. De rechtszaak die daarop volgde, hebben wij gewonnen, maar de minister trekt er nu mee naar Cassatie. Laat het duidelijk zijn: in die 27 jaren hebben wij nooit één geval van dierenmishandeling of verwaarlozing gehad. Wij zijn heel fier op onze werking, maar situaties als deze maken het zo frustrerend."