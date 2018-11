Geen erfgoedprijs voor wederopbouw prieeltje Antoon Verbeeck

25 november 2018

Davidsfonds Putte-Beerzel-Grasheide-Peulis heeft op zaterdagavond in de deSingel in Antwerpen naast de provinciale Erfgoedprijs 2018 gegrepen. De vereniging was genomineerd voor haar project van de wederopbouw van een historisch prieeltje op de Ixenheuvel. Als winnaar kwam het project van de Kerkfabriek Heilige Familie van Brasschaat uit de bus. “De wederopbouw van een met afbraak bedreigd prieeltje uit de 19de eeuw werd door de jury geprezen omwille van het zeer participatieve karakter, het werken met vrijwilligers en het bewaren van een anders verloren gegaan stuk Puts erfgoed. Dat zijn mooie woorden van de professionele jury”, zegt Ludo Cools, bezieler van het Putse erfgoedproject. Ook zonder de hoofdprijs is het Davidsfonds tevreden. “Deze nominatie was een waardering en erkenning van het vele werk dat de voorbije jaren door tal van vrijwilligers in dit project werd gestoken. Met de persoonlijke felicitaties van de gedeputeerde Luk Lemmens kunnen we tevreden terugblikken op de wedstrijd”, besluit voorzitter van de Davidsfondsafdeling Robby Goovaerts.