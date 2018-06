G-zwemster Sofie Gysemans wint Bronzen Putteling 25 juni 2018

Sofie Gysemans uit Beerzel heeft de Bronzen Putteling 2018 gewonnen. Sofie won begin mei op de Special Olympics Belgium in Moeskroen maar liefst drie medailles. Ze won goud op de 25 meter schoolslag, zilver voor haar prestatie tijdens de 25 meter rugslag en een bronzen medaille op de 50 meter schoolslag. Zwemmen is de grote passie van Sofie. Sinds vijf jaar doet ze mee aan officiële wedstrijden. "Als gemeentebestuur besteden we veel aandacht aan sport als beleving voor iedere Puttenaar. Ook G-sport is hiervan een belangrijk onderdeel", zegt schepen van Sport Jeroen De Cuyper (N-VA). "Als bestuur zijn we dan ook heel blij dat we dit jaar de Bronzen Putteling kunnen uitreiken aan Sofie Gysemans." (AVH)