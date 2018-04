G-wielrenners rijden na-Tourcriterium 28 april 2018

G-sport Vlaanderen vzw, Parantee-Psylos, Sport Vlaanderen en Pidpa slaan de handen in elkaar voor een uniek G-wegcriterium: het 'Pidpa G-wegcriterium'. Op 3 augustus eindigt het criterium tijdens het na-Tourcriterium in Putte. "Alle betrokken partijen hebbende ambitie om personen met een handicap alle kansen te geven om hen te laten sporten en hen de stap te laten zetten naar een sportclub. De G-wielerwedstrijd start in Arendonk op 29 april, de laatste wedstrijd zal in Putte plaatsvinden", zegt Dimitry Beuckelaers van G-sport Vlaanderen vzw. "De G-wedstrijden worden mee geïntegreerd in het dagprogramma van andere wielerwedstrijden zodat de toeschouwers ook kunnen supporteren voor de G-wielrenners. Per wedstrijd nemen er gemiddeld zo'n veertig G-wielrenners deel. De leider in het klassement rijden rond in een speciaal ontworpen en herkenbare leiderstrui." (AVH)