Frans schrijf roman over schoenbedrijven Antoon Verbeeck

13 november 2018

Frans Busschots (82 jaar) uit Beerzel heeft met ‘Schoenen’ een nieuwe roman uit. Het boek is één van de vele schrijfsels van Busschots. Op zijn cv staan een tiental boeken, zo’n 150 liedjes en 78 toneelstukken. Voor ‘Schoenen’ baseerde hij zich deels op het leven van zijn vader. “Mijn vader was de oudste van twaalf kinderen. Om brood op de plank te krijgen, moest hij van zijn ouders gaan werken. Zo ging hij onder andere aan de slag als klompenmaker”, legt Busschots uit. “In ‘Schoenen’ neem ik de lezer mee doorheen de evolutie van klompen naar schoenen, maar dan gebaseerd op de levenssituatie in de vorige eeuw. Het verhaal speelt zich af in de jaren dertig en draait rond de families Janssens en Peeters, die beiden actief zijn in de schoennijverheid. Janssens met groot succes, Peeters houdt het hoofd nog maar net boven water. Dat verandert wanneer Peeters een commerciële medewerker, één die geen middelen of mogelijkheden schuwt, aanneemt. Het bedrijf van de familie Janssens krijgt zo enkele zware klappen te verwerken. Tal van toestanden en intriges kleuren het verhaal.” Het boek kan je kopen bij de auteur of via www.boekscout.nl voor 19,99 euro.