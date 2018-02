Fietsster zwaargewond bij ongeval 01 februari 2018

Een bejaarde fietsster uit Putte is gisteren rond 13 uur op het zebrapad op de Mechelbaan (N15) in Putte aangereden. Het ongeval gebeurde in de buurt van het kruispunt van de Alice Nahonstraat. De vrouw liep enkele zware verwondingen op. Hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen. Een ambulance bracht het slachtoffer over naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden voor verdere verzorging. Door het ongeval sloot de lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) de rijbaan volledig af. Het doorgaand verkeer moest tijdelijk een omleiding volgen. Omstreeks 15 uur werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. (TVDZM)