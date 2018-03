Fietsers koning in Pachtersdreef en Leemstraat 09 maart 2018

02u50 0 Putte De Pachtersdreef en de Leemstraat zijn sinds woensdag ingetekend als fietsstraat. In deze straten is het voortaan verboden om als wagen een fietser in te halen. Er geldt ook een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

"Tijdens een bewonersvergadering werd het voornemen van de gemeente om een fietsvriendelijkere verbinding te realiseren tussen de Mechelbaan en het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Waver via Pachtersdreef-Leemstraat-Lemenhoekstraat toegelicht. Een overgrote meerderheid van de 75 aanwezige buurtbewoners stemde voor het principe", zegt schepen van Mobiliteit Peter De Vooght (N-VA). De straten zijn populair bij de schoolgaande jeugd. "De Leemstraat is nu al een functionele fietsverbinding en het belang hiervan zal nog stijgen wanneer de werken aan de Waversesteenweg beginnen in 2019", vult burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld) aan. "Deze route wordt bovendien veel gebruikt door jongeren die met de fiets naar de scholen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver rijden. De Pachtersdreef is dan weer voor vele kinderen belangrijk als verbinding naar de Alice Nahonschool. Ter hoogte van de Pachtersdreef kunnen ze namelijk met de hulp van een gemachtigd opzichter de Mechelbaan oversteken." (AVH)