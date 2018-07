Fietsdief betrapt 17 juli 2018

Een 26-jarige man uit Putte werd in de nacht van zondag op maandag gearresteerd door de Leuvense politie toen bleek dat hij fietsen had gestolen. Een patrouille merkte de man op toen die met een fiets in de berm gevallen was op de Wijgmaalsesteenweg in Wilsele. Toen de politiemannen poolshoogte kwamen nemen, zette hij het op een lopen. De politie ging achter hem aan en kon hem snel inrekenen. In de fietstas van zijn achtergelaten fiets bleek een slijpschijf te zitten waarmee hij een andere fiets in Tildonk gestolen had. Daarna had hij deze mountainbike gedemonteerd en meegenomen op zijn bagagedrager. De politie nam de man en de twee fietsen mee en er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)