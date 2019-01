Feesthallen krijgen renovatie van 1,9 miljoen euro Antoon Verbeeck

30 januari 2019

Het gemeentebestuur van Putte gaat bijna 2 miljoen pompen in de feesthallen van GC Klein Boom langs de Mechelbaan. De hallen één en twee zijn al een tijdje aan renovatie toe. De werken zijn ondertussen gestart.

De feesthallen van Klein Boom doen al jaren dienst als locatie van tal van evenementen, fuiven en rommelmarkten. Het gemeentebestuur wil dat de hallen nog een lange tijd meegaan en is daarom in de tweede week van januari met renovatiewerken gestart. “De hallen waren compleet onbruikbaar geworden door een gebrek aan verwarming en degelijke verlichting. Bovendien waren er vanuit brandveiligheid heel wat opmerkingen te maken”, zegt schepen van Openbare Werken Peter De Vooght (N-VA). “Momenteel zitten we in de afbraakfase van de vernieuwingswerken. Daarna wordt de volledige buitenschil van de hallen onder handen genomen. Het dak en de wanden worden geïsoleerd. Er komen nieuwe nutsvoorzieningen en een uitgebreide tooglocatie met alle voorzieningen. Daarnaast komt er ook een nieuwe vloerbedekking.”

“We kiezen voor een renovatie en geen afbraak omdat het studiebureau heeft vastgesteld dat de betonnen ribben die de draagstructuur uitmaken in bruikbare toestand zijn. Deze structuur afbreken en een nieuwe zetten zou de kostprijs verder opgedreven hebben, niet in het minst omdat nieuwe funderingen nodig zouden zijn die in een onzekere ondergrond, zijnde voormalige kleiputten, zouden moeten geplaatst worden. De renovatiewerken hebben een kostprijs van 1,9 miljoen euro.”

De wekelijkse rommelmarkt op woensdag trekt zich tijdens de werken terug in hal 4 en de polyvalente zaal, die ook andere evenementen zullen huisvesten. Voor de Putse Petanqueclub, die een vaste stek hebben in Klein Boom, heeft de gemeente het zaaltje naast de sporthal aan Klein Boom op het oog. Na de werkzaamheden hoopt het gemeentebestuur te kunnen genieten van de investering. “Het beschikbare interne volume in de feesthallen is uniek in de streek. Het steekt ver boven elk zaal in de ruime omtrek uit, en tegelijk is het kleiner dan bijvoorbeeld de echt grote volumes zoals de Nekkerhal in Mechelen. In de loop der jaren hebben wij ettelijke aanvragen aan onze neus voorbij zien gaan omwille van de lamentabele toestand van de feesthallen. Het is dus belangrijk dat we als gemeente investeren in deze infrastructuur”, vertelt de schepen. “De verwachting is dan ook dat wij over een zeer verhuurbare zaal gaan beschikken waar wij tal van evenementen mee kunnen lokken. De bereikbaarheid is zeer goed, er is voldoende parkeergelegenheid en de locatie is goed gekend. Het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf van Putte, de eigenaar van de feesthallen en bouwheer van dit dossier, zal dit bijkomend ondersteunen door deze hal actief te promoten.” De werkzaamheden zouden voor het bouwverlof in de zomer afgerond zijn.