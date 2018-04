Expo rond 25 jaar Putse cultuur 04 april 2018

Tijdens het leescafé van de bibliotheek in Putte kan je een nieuwe tentoonstelling rond Putse cultuur bezichtigen. Exact 25 jaar geleden vond de eerste vergadering van de cultuurraad plaats. Volgens de gemeente is dat een goede reden om terug te blikken op deze kwarteeuw aan Putse cultuurgeschiedenis. "Heel wat fotomateriaal, krantenknipsels en teksten werden verzameld en bij elkaar gebracht op een overzichtelijke tentoonstelling. Daarnaast is er ook een voorstelling van de huidige leden van de cultuurraad, met name onze Putse socio-culturele verenigingen", weet schepen van Cultuur Inge De Bie (Open Vld). De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tot en met 11 april. "Bovendien is er een bijhorende brochure rond de geschiedenis van de cultuurraad en een beschrijving van de Putse cultuurverenigingen", besluit burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld). (AVH)