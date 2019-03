Ex-Burgemeester Jos Jennen viert vandaag 90ste verjaardag: “Elke dag een pintje. Dat houdt me gezond” Antoon Verbeeck

22 maart 2019

08u07 0

Voormalig burgemeester van Putte Jos Jennen wordt er vandaag 90. In 1970 werd hij door de toenmalige CVP gevraagd om op de lijst te staan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Jos werd schepen en in 1974 volgde hij Vic van Eetvelt op als burgemeester. Onder zijn bewind werd de infrastructuur van wegen, nutsvoorzieningen, dorpskernen stelselmatig fel verbeterd. Maar ook de uitbouw van een volwaardig jeugd-, sport- , bibliotheek, milieu- en cultuurbeleid kreeg in die jaren vaste vorm. In 1994 gaf hij de fakkel door aan Roger Janssens. “Ik ben geen enkele dag tegen mijn zin burgemeester geweest. Het heeft mij veel voldoening en plezier gegeven en ik bewaar daar heel goede herinneringen aan”, aldus de gewezen burgervader.

Buiten enkele ouderdomskwaaltjes is de gezondheid nog goed. De politiek volgt de voormalige burgemeester nog wel, vooral via de krant en de televisie. “Maar niet meer zo intens en gepassioneerd als vroeger.” Onder de mensen kunnen komen was en is nog altijd zijn lang leven. Elke dag gaat hij nog een pintje drinken. “Dat houdt een mens gezond”, klinkt het.