Ernie Kasprzak is nieuwe gemeentesecretaris 23 februari 2018

02u55 0 Putte Ernie Kasprzak treedt in de voetsporen van Louis Verbist.

Ernie Kasprzak heeft gisteren de eed afgelegd als de nieuwe gemeentesecretaris van Putte.





Kasprzak, 46 jaar en voordien werkzaam bij Pidpa, woont in Putte, maar is afkomstig van Heusden-Zolder. Vandaag is het zijn eerste werkdag als secretaris. De veertiger volgt Louis Verbist op. Omdat er in het najaar van vorige jaar geen geschikte opvolger werd gevonden, ging Verbist nog enkele maanden als waarnemend secretaris aan de slag. Kasprzak kwam als de sterkste kandidaat uit een nieuwe selectieronde. "Tijdens die nieuwe selectieronde waren er 31 kandidaten, waarvan er 18 werden weerhouden. Van de negen kandidaten die aanwezig waren op het schriftelijk examen waren er vijf die deze proef met succes hebben afgerond.





Na de mondelinge proef bleven er twee kandidaten over voor de assessment. Ernie Kasprzak was de sterkste kandidaat, met een stevig cv en een sterke background, zowel qua opleiding als werkervaring", legt burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld) uit.





(AVH)