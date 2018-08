En dan wint je klant plots 2 miljoen euro met Lotto 10 augustus 2018

Een klant van krantenwinkel Van Den Broeck-Tubbax mag zich voortaan miljonair noemen. De dame, tussen de 45 en 54 jaar oud, heeft namelijk 2 miljoen euro gewonnen met de Lotto.





De cheque met het gewonnen bedrag werd symbolisch overhandigd aan Rita Jacobs, verantwoordelijke van de krantenwinkel langs de Hoogstraat. "Het is de eerste keer dat er hier zo'n hoog bedrag gewonnen werd. Daarnet won er nog iemand 500 euro met de My Bonus van Euromillions, onlangs waren er zelfs vier klanten op één week tijd die dergelijk bedrag mee naar huis kregen. Maar dat is natuurlijk nog altijd geen 2 miljoen euro", legt Rita uit. "Ik heb er zelf geen idee van wie de winnares zou kunnen zijn. De laatste weken waren er krantenwinkels in Putte, Peulis en Grasheide gesloten wegens de vakantieperiode. Het kan dus zijn dat de dame een gewone passant was." De winnares is de 22ste Lotto-miljonair van 2018, de zevende in de provincie Antwerpen. "De geluksvogel is een vrouw die met haar eigen cijfers haar kans waagde. Na een kort moment van ongeloof meldde de vrouw zich al de volgende dag op het hoofdkantoor van de Nationale Loterij om haar fantastische winst te laten valideren. Met haar winst wil ze haar droom waarmaken en prachtige reizen maken, maar ook haar familie gelukkig maken", zegt Caroline Vangoidsenhoven, woordvoerster van de Nationale Loterij. (AVH)