Elektrische wagen voor gemeentelijk personeel Antoon Verbeeck

25 januari 2019

13u37 0

Het gemeentebestuur van Putte kocht een nieuw dienstvoertuig dat bestemd is voor de medewerkers van de administratieve diensten. Het voertuig, dat een prijskaartje had van 37.200 euro, rijdt 100 procent elektrisch. “Deze duurzame investering draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. Een elektrische wagen is in de eerste plaats milieuvriendelijk: geen CO2 -uitstoot, geen roetdeeltjes en minder fijn stof. Dit komt het lokale leefmilieu en de gezondheid van onze inwoners ten goede”, zegt schepen van Milieu Jeroen De Cuyper (N-VA). Medewerkers zullen het voertuig kunnen gebruiken voor verplaatsingen naar externe overlegmomenten en opleidingen. Eerder dit jaar werden al twee elektrische bestelwagens voor de technische buitendienst in gebruik genomen.