Eerste schepen vervangt geschorste burgemeester tot 24 maart Jeroen De Cuyper (N-VA) neemt tijdelijk de sjerp over van Peter Gysbrechts (Lijst burgemeester) Antoon Verbeeck

25 januari 2019

Eerste schepen van Putte Jeroen De Cuyper is sinds donderdagavond waarnemend burgemeester van de gemeente. De N-VA’er blijft tot 24 maart burgervader en vervangt Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester), die geschorst is. “De schorsing van de burgemeester komt onverwachts, maar dat neemt niet weg dat ik als zijn vervanger mijn verantwoordelijkheid zal nemen. Volgende week bespreken we met het college hoe we de bevoegdheden van Gysbrechts tijdens zijn afwezigheid zullen verdelen”, aldus De Cuyper. Burgemeester Gysbrechts werd na een reeks klachten van oppositiepartij CD&V-Groen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen als raadslid op non-actief gezet, waardoor hij de komende twee maanden zijn taak als burgemeester niet kan uitoefenen. Zijn partij ontving een geldboete.