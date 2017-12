Eerste kerstmarkt op vernieuwd Kerkplein 02u34 0 Foto Marc Aerts Massa's volk op het Kerkplein.

Het spiksplinternieuwe Kerkplein van Putte heeft opnieuw een feestje achter de rug. Na de officiële inhuldiging van het plein op 17 december was het op zaterdag de beurt aan de jaarlijkse kerstmarkt, volgens burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld) een van de beste van de laatste jaren. "Ik heb opgeroepen om er een volksfeest van te maken, met respect voor de aanwezigen en de omgeving, en dat is de kerstmarkt ook geworden. Er was ontzettend veel volk, de standhouders waren tevreden en er zijn geen noemenswaardige incidenten gebeurd", legt de burgemeester uit. "De kinderen konden de Kerstman ontmoeten en nadien was er het zangevenement Putte Zingt Kerst." Daarna was er het traditionele vuurwerk en werd het feestje echt op gang getrokken. Volgende week dinsdag worden de inwoners opnieuw in het centrum verwacht voor de nieuwjaarsdrink van de gemeente op de parking aan het gemeentehuis. (AVH)