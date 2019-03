Eerste editie van boekenruil- en verkoopbeurs door Davidsfonds Antoon Verbeeck

07 maart 2019

Het Davidsfonds Putte-Beerzel-Grasheide-Peulis organiseert op 31 maart een eerste editie van een boekenruil- en verkoopbeurs. De beurs vindt plaats in de lokalen van Heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41b. “Ongetwijfeld zijn er heel wat boekenliefhebbers die toch wel wat boeken hebben die ze graag een tweede leven willen bezorgen. Daarvoor organiseert het Davidsfonds een boekenruil- en verkoopbeurs. Leden en sympathisanten kunnen als standhouder gratis deelnemen aan deze beurs. Ook de toegang is gratis”, klinkt het. Van 10 tot 17 uur is iedereen er welkom. Wie graag een plaats reserveert als standhouder neemt vooraf contact op met Boudewijn Vandermeulen via 015/51. 18.49 of boudewijn.vandermeulen@hotmail.be.