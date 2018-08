Drugshandelaar maakt zichzelf verdacht 27 augustus 2018

Agenten van de politiezone Bodukap deden tijdens een gerechtelijke actie een grote drugsvangst. "Tijdens de actie op de Mechelbaan te Putte, die er vooral op gericht is om inbraken te voorkomen, viel een bestuurder op omdat hij aan de controle probeerde te ontsnappen door een omweg te volgen. Enkele kilometers verderop kon het voertuig echter geïntercepteerd worden. In de wagen trof de politie een hoeveelheid marihuana aan, die niet bestemd kon zijn voor persoonlijk gebruik.





Bovendien werd een grote som geld aangetroffen, waardoor de inspecteurs afleidden dat het hier ging om drugshandel", zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "Dit vermoeden werd bevestigd bij het doorzoeken van de woning van de bestuurder in Mechelen. Daar werd nog eens een grote hoeveelheid marihuana aangetroffen, net als een grote som geld, verboden wapens en een bivakmuts.





Ook werd nog een portefeuille gevonden die eerder gestolen werd en geseind stond. De passagier van het voertuig, die in Heist-op-den-Berg woont, had met de drugshandel niets te maken en mocht na verhoor beschikken. De verdachte uit Mechelen werd gearresteerd en voor de onderzoeksrechter geleid, die besliste hem aan te houden. De aangetroffen zaken -waaronder de drugs en het geld- werden in beslag genomen." (EDT)