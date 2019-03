Drugs gevonden tijdens bezoek van deurwaarder: straf met uitstel TVDZM

08 maart 2019

Rechter Suzy Vanhoonacker heeft Jochen D.B. uit Putte veroordeeld voor drugsbezit. Bij een huiszoeking werd er een gebruikershoeveelheid cannabis en amfetamines aangetroffen. Opmerkelijk. De huiszoeking kwam er omdat de politie kort daarvoor een deurwaarder moest bijstaan bij een bezoek. “De drugs lag toen openlijk in een bord”, klonk het bij procureur des konings Lieselotte Claessens. Beklaagde zit momenteel in de cel voor andere feiten. Zo werd hij kortelings veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Op basis van het strafregister van D.B., dat volgens procureur Claessens bijzonder beladen was, werd de Puttenaar nu veroordeeld tot een celstraf van drie maanden en een geldboete van de 8.000 euro met probatie-uitstel gedurende drie jaar.