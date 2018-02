Drie viergeslachten bij familie Van den Wyngaert 14 februari 2018

De familie Van den Wyngaert uit Putte telt sinds eind vorig jaar drie viergeslachten. Stamvader Roger Van den Wyngaert, beter bekend als 'Roger van Mandus van de koster van den heuvel', en zijn echtgenote Maria Gielis hebben samen twee zonen Johan en Wim. Stijn Van den Wyngaert, zoon van Wim, zorgde met zijn zoon Tibe in 2015 voor een eerste viergeslacht. Hans Van den Wyngaert, zoon van Johan, werd op 7 november 2017 vader van Swa. Tot slot werd Ben Van den Wyngaert, zoon van Johan, op tweede kerstdag 2017 vader van Warre, en was het triple viergeslacht compleet. 2017 was ook het jaar dat Roger en Maria hun zestigste huwelijksverjaardag mochten vieren.





(AVH)