Dienstencentrum houdt verjaardagsfeestje 05 september 2018

Dienstencentrum Het Lijsternest viert op zondag 9 september zijn vijfde verjaardag. Dat wordt gevierd met een tentoonstelling, fotozoektocht en een geleide erfgoedwandeling in het centrum van Putte. De cafetaria van het dienstencentrum is doorlopend open en bezoekers kunnen er genieten van koud- en dessertenbuffet. Meer informatie in inschrijven voor het buffet via dienstencentrum.putte @ocmwputte.be (AVH)