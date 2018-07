Derde graad beeldende kunsten in academie 25 juli 2018

De gemeenteraad heeft de aanvraag van de academie in Heist-op-den-Berg goedgekeurd voor de oprichting van een derde graad beeldende- en audiovisuele kunsten aan de Putse academie. Tot nu toe werden deze lessen enkel ingericht voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar op 1 september zullen nu ook kinderen vanaf 12 jaar deze opleiding kunnen voortzetten in Putte. Het groen licht van de minister wordt verwacht in augustus. " Nu kunnen de leerlingen van de tekenacademie die de opleiding in Putte hebben aangevat deze ook zonder problemen in dezelfde academie voortzetten", aldus schepen van Onderwijs en Cultuur Inge De Bie (Open Vld).





(AVH)