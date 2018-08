Derde graad beeldende- en audiovisuele kunsten 09 augustus 2018

De oprichting van de derde graad beeldende- en audiovisuele kunsten aan de Putse academie is officieel goedgekeurd door het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar op 1 september zullen nu ook kinderen vanaf 12 jaar deze opleiding kunnen voortzetten in Putte. "Tot nu toe werden deze lessen enkel ingericht voor kinderen van 6 tot 11 jaar. De lessen van de derde graad zullen waarschijnlijk plaatsvinden op zaterdagnamiddag. We zijn zeer opgetogen met deze goedkeuring. We vinden de oprichting van dit vervolgtraject van het grootste belang voor de kinderen die nog verder willen gaan met hun opleiding in dezelfde academie" zegt schepen van Onderwijs en Cultuur Inge De Bie (Open Vld).





(AVH)