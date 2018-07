Cultuurprijs gaat naar Robby Goovaerts 25 juli 2018

Onlangs werd in het oude gemeentehuis van Putte een viering gehouden, waarbij de jaarlijkse cultuurprijzen werden uitgereikt door het gemeentebestuur en de cultuurraad. De individuele winnaar van dit jaar is Robby Goovaerts, die onlang zijn job als cultuurbeleidscoördinator vaarwel zei en naar de bibliotheek trok. Daarnaast viel Koninklijke Fanfare Sint-Niklaas als vereniging in de prijzen. De fanfare viert dit jaar zijn 200ste verjaardag en dat is een pluim waard.











(AVH)