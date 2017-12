Criterium van Putte is enige overblijver 02u26 1

Het na-Tourcriterium in Mechelen houdt dus op te bestaan, maar de collega's van het na-Tourcriterium Putte denken nog lang niet aan stoppen. Op vrijdag 3 augustus vindt de derde editie plaats. Eerder organiseerde Karl Haverbeke en zijn team ook al drie edities in Heist-op-den-Berg.





"Vlaanderen is koers, dus ik ben er zeker van dat er hier nog wel een toekomst is voor criteriums. Momenteel zijn we aan het bekijken met welke kleine of grote aanpassingen we ons concept nog aantrekkelijker kunnen maken", legt Haverbeke uit.





"We merken jaar na jaar dat het steeds moeilijker wordt om renners vast te leggen, voor sponsors is dat een makkelijkere oefening. We halen niet de bezoekersaantallen van Aalst en Herentals, maar mogen zeker niet klagen. Bij goed weer willen we volgend jaar meer dan 10.000 wielerliefhebbers naar Putte lokken." (AVH)