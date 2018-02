Celstraf voor slagen aan partner en stiefdochter (15) 28 februari 2018

Een veertiger uit Putte heeft vier maanden cel gekregen voor slagen aan zijn ex en haar minderjarige stiefdochter in oktober 2016. "Hun samenleven verloopt zeer turbulent", aldus de rechter in het vonnis. De rechter baseerde zich op de medische attesten en de gelijklopende verklaringen van de twee slachtoffers. De vader van het meisje stelde zich burgerlijke partij en kreeg 150 euro toegewezen.





De veertiger moet vier maanden naar de cel en een boete van 600 euro betalen. In 2007 kreeg de man nog vier jaar cel met probatie-uitstel voor de verkrachting en een zware diefstal. (KAR)