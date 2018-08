CD&V-raadslid Van Looy op Lijst Burgemeester 18 augustus 2018

Gemeenteraadslid voor CD&V Rina Van Looy staat op 14 oktober als onafhankelijk kandidaat op de Lijst Burgemeester. Bijgevolg zal zij in de gemeenteraad uit de CD&V-fractie stappen en de legislatuur uitdoen als onafhankelijk raadslid.





Begin 2014 deed Van Looy dezelfde actie, maar sloot ze zich enkele maanden later opnieuw aan bij CD&V. "Ik wil zaken veranderen op een positieve manier en dat is exact wat Lijst Burgemeester mij kon bieden. Het is een collectief van kandidaten met één visie, een positief beleid. En ik moet toegeven dat de burgemeester dat beleid goed heeft uitgewerkt", aldus Van Looy.





Voor iedereen

Bij Lijst Burgemeester van de liberale burgemeester Peter Gysbrechts ontvangen ze de ervaren Rina met open armen. "Wij staan open voor iedereen, we kijken immers niet naar het verleden, maar naar de toekomst. We vragen enkel dat al onze kandidaten zich kunnen vinden in onze positieve visie voor Putte en zich volledig kunnen engageren om die boodschap uit te dragen als kandidaat en verkozene", klinkt het.





(AVH)