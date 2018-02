CD&V kritisch over RUP Grasheide 27 februari 2018

Oppositiepartij CD&V heeft zich tijdens de gemeenteraad onthouden tijdens de stemming rond het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van Grasheide. De partij vreest dat projectontwikkelaars dankzij het RUP vrij spel krijgen en Grasheide zo zal evolueren naar een dorp van dertien in een dozijn. "Door de beperktheid van dit RUP wordt er geen concrete visie ontwikkeld omtrent de herinrichting of de inrichting van de volledige dorpskern. Dit wil zeggen dat projectontwikkelaars verder vrij spel krijgen", klinkt het. In het masterplan dat tien jaar geleden werd opgemaakt voor de kern van Grasheide werden twee belangrijke doelstellingen vooropgesteld: het oplossen van de zonevreemdheid van een aantal gebouwen waaronder de basisschool en de hondenschool en, volgens CD&V nog belangrijker, de ontwikkeling van een langetermijnvisie die garanties bood voor het behoud van het eigen typische landelijke karakter. "Het typische dorpszicht wordt nu sterk bedreigd, nochtans is het behoud van authenticiteit een troef zowel voor de bewoners als voor de bezoekers", aldus gemeenteraadslid Inne De Wachter (CD&V). (AVH)